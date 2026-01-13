「今日好き」出身ギャル、成人式迎え両親＆3人の姉との写真公開 “4姉妹みんな着た”白×黒の振袖姿に「めっちゃギャルい」「仲良し家族」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が1月13日、自身のInstagramを更新。成人式の振袖姿と家族との写真を公開した。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「チューしようとしてるの可愛い」振袖姿で姉と密着
伊藤は「昨日成人式を無事に終えました」とつづり、成人式当日の写真を投稿。「最高に可愛い振袖、4姉妹みんなこれを着たのっ！！うちでラスト」と姉妹で同じ白地の黒の模様が入った振袖を着たことを明かした。続けて「家族から可愛いお花もいっぱいもらたよ」と両親と3人の姉それぞれとの2ショットも公開。「20の伊藤愛依海もよろしくお願いします」と結んでいる。
この投稿には「振袖も髪型も似合いすぎ」「めっちゃギャルい」「さすがの着こなし」「仲良し家族で微笑ましい」「お姉ちゃんチューしようとしてるの可愛い」「幸せ溢れてる」「素敵な姉妹」「4姉妹同じはすごい」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
◆伊藤愛依海、成人式迎え両親＆3人の姉との写真公開
◆伊藤愛依海の投稿に反響
