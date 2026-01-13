「ずっと同じボブ」ならコレ！→【40・50代】がさりげなく格上げ♡「細めハイライト」

今のボブから印象をアップデートするなら、カラーリングでひと癖きかせてみるのがいいかも。筋状に髪を明るくするハイライトを散りばめることで、髪の動きや立体感を自然に引き出して、オシャレ見えが叶いそう。40・50代の髪悩みのひとつ、白髪もぼかせて、若々しい印象も目指せるはず。長らくボブヘアにしている人やイメチェンを計画中の人にぜひチェックしてみてほしい、「細めハイライト」を取り入れたボブヘアをピックアップしてご紹介します。

洗練ムードを醸し出す、細めハイライト

ライン感を残した毛先が印象的なボブヘアに、細めのハイライトを全体に散らすことで、奥行きのあるヘアスタイルに見せられます。「ハイライトって派手見えしない？」そんなイメージを持つ人も、このくらいのマイルドな仕上がりなら、挑戦してみたくなるのでは。白髪になじみやすいベージュ系のカラーリングで、コントラストを抑えたハイライトは、初心者さんにもおすすめです。

いつものボブがおしゃれに格上げ

遊び心のあるカジュアルな雰囲気も、細めハイライトで目指せそう。ベースはダークトーンのグレージュで、コントラストをきかせた明るめのハイライトを散りばめたボブヘアです。外ハネにスタイリングした、動きのあるシルエットとハイライトがリンクし、軽やかさがプラス。ヘアスタイルのマンネリを打破したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

伸ばしかけの髪を新鮮に見せたい人にも◎

@sakosakosakosakoさんが、「いつものカラーとは違った印象を楽しめます」とコメントしている細めハイライトは、トレンドのレイヤーカットとも相性抜群。カットの毛流れを引き立てつつ、表情も明るく見せてくれるかも。髪を伸ばしている途中で、長さをキープしつつ印象チェンジしたい人も、細めハイライトがおすすめです。

ナチュラルにオシャレ見えする

仕事などの都合であまり派手な髪色にできないけど、少し冒険してみたい……。そんな人にも細めハイライトがおすすめ。@sakosakosakosakoさんが、「職場で悪目立ちしないナチュラルな細めハイライトカラー」と紹介しているこちらを参考にしてみて。さらに「2ヶ月おきのメンテナンスでキレイにハイライトカラーが保てます」とのことなので、無理なく続けられそうなところも嬉しいポイントです。

writer：内山友里