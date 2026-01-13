CRAVITY、日本3rdシングル「BLAST OUT」発売決定。収録曲「恋じゃない？-Don’t you love me?-」先行配信スタートも
CRAVITYが、3月18日に日本3rdシングル「BLAST OUT」リリースすることを発表した。
本作は、日本オリジナル作品初のダーク系楽曲だという。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」＝爆発させるパワーを感じる楽曲に仕上がっているとのことだ。
本日の解禁と同時に、各商品形態やジャケット写真、封入特典、ラキドロで当たるオンライントーク会開催、3月に東京と大阪で開催のメンバー個別ハイタッチ会や、各種商品限定セルカが必ず封入される。さらに生産限定VICTOR ONLINE STORE盤には、限定アナザージャケットも追加されて封入されることが合わせて発表された。
そして3月のリリースに先駆けて、1月14日「恋じゃない？-Don’t you love me?‐」の先行配信をすることが決定した。この楽曲は男性の淡く純粋な恋心を歌ったラブソングで、もし君も同じ気持ちでいてくれたら、と願う切実な気持ちを春風のような爽やかなメロディーに乗せて歌う青春ソングになっているという。この作品は、1月17日から放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」エンディングテーマのタイアップも決定している。3曲目の「Paradox」は、今回のためにウビンが書き下ろしたオリジナル楽曲で、日本の作品にメンバー制作楽曲が収録されるのは初となる。
◾️先行配信「恋じゃない？-Don’t you love me?-」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/cravity_dontyouloveme
※フジテレビ系「ジャンクSPORTS」エンディングテーマ（2026年1月〜3月）
◆デジタルシングル「恋じゃない？ -Don’t you love me?-」配信キャンペーン
CRAVITY Digital Single「恋じゃない？ -Don’t you love me?-」をLINE MUSICで500回以上聴いていただいた方全員に【オリジナルグループ画像】をプレゼント。また、その中から抽選で計50名様に【ポストカード（集合写真）】をプレゼント！
再生対象期間：2026年1月14日（水）0:00〜2月13日（金）23:59まで
応募期間：2026年2月14日（土）23:59まで
対象サービス：LINE MUSIC
特典：応募者全員：オリジナルグループ画像／抽選で計50名様：ポストカード（集合写真）
https://form.run/@cravity-dontyouloveme-linecp
◾️日本3rdシングル「BLAST OUT」
2026年3月18日（水）リリース
特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/
▼CD収録内容 ※全形態共通
M1.BLAST OUT
M2.恋じゃない？-Don‘t you love me?-
M3.Paradox
M4.BLAST OUT（Instrumental）
M5.恋じゃない？-Don‘t you love me?-（Instrumental）
M6.Paradox （Instrumental）
▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ
1.BLAST OUT（Music Video）
2.BLAST OUT（MV Making Movie）
○初回限定盤（CD＋DVD）2,530円（税込）
＜封入特典＞
・セルカA ver.（9種ランダム1枚）
・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」
○通常盤（CD）1,760円（税込）
＜封入特典＞
・セルカB ver. (9種ランダム1枚)
・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」 ※初回プレス分のみ
○生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）1,760円（税込）
＜封入特典＞
・セルカC ver.（9種ランダム1枚）
・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」
・アナザーソロジャケット封入（9種ランダム1枚）
○VICTOR ONLINE STORE限定バンドル（アクリルキーホルダー）※メンバーソロ9種ランダム／1個
初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤それぞれに「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」がお求めいただけるスペシャルセット。
・初回限定盤（CD＋DVD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／3,630円（税込）
・通常盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）
・生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）
※メンバーはお選びいただけません。
◆リリースイベント情報
・2月22日（日）韓国からのメンバー個別オンライントーク会
・「BLAST OUT」発売記念CD封入メンバー個別ハイタッチ会（東京・大阪）
・「BLAST OUT」発売記念メンバー個別お渡し会（東京・大阪）
＜会場＞
3月21日（土）東京都内某所
3月22日（日）大阪市内某所
▼早期セット予約特典
下記オンラインストアにてJapan 3rd Single『BLAST OUT』を初回限定盤＋通常盤（又は生産限定VICTOR ONLINE STORE盤）をセットで期間内に予約・ご購入の方に、「早期セット予約特典」としてA5クリアファイルを1点プレゼントいたします。予約期間内でも数に限りがございます。無くなり次第、期間途中でも終了する場合がございます。お早めにご予約・購入ください。
予約期間：2026年1月13日（火）18:00 〜 2026年2月1日（日）23:59
対象商品：
2026年3月18日(水)リリースJapan 3rd Single『BLAST OUT』
初回限定盤（VIZL-2515）＋ 通常盤（VICL-37816）\4,290税込
初回限定盤（VIZL-2515）＋生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（NCS-10336）\4,290税込
※VICTOR ONLINE STORE限定セット
▼チェーン店舗別オリジナル購入特典
・VICTOR ONLINE STORE／VICTOR ONLINE STORE限定フォトカードA（ソロ9種ランダム１枚）
・楽天ブックス／楽天ブックス限定フォトカードB（ソロ9種ランダム１枚）
・TOWER RECORDS全店・TOWER RECORDS ONLINE：TOWER限定フォトカードC（ソロ9種ランダム1枚)
・TOWER RECORDS渋谷店：渋谷店限定フォトカードD（ソロ9種ランダム1枚) ※W特典
・HMV全国各店／HMV & BOOKS online：限定フォトカードE（ソロ9種ランダム1枚）
・セブンネットショッピング／セブンネットショッピング限定フォトカードF（ソロ９種ランダム1枚）
・A!SMART／A!SMART限定ポストカード
・Amazon.co.jp／メガジャケ
※対象店により特典の種別・ビジュアルについては異なります。
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約ください。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
※一部の店舗では、特典の取扱いが無い場合がございます。予約・ご購入の際、予めご確認ください。
