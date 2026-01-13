CRAVITYが、3月18日に日本3rdシングル「BLAST OUT」リリースすることを発表した。

本作は、日本オリジナル作品初のダーク系楽曲だという。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」＝爆発させるパワーを感じる楽曲に仕上がっているとのことだ。

本日の解禁と同時に、各商品形態やジャケット写真、封入特典、ラキドロで当たるオンライントーク会開催、3月に東京と大阪で開催のメンバー個別ハイタッチ会や、各種商品限定セルカが必ず封入される。さらに生産限定VICTOR ONLINE STORE盤には、限定アナザージャケットも追加されて封入されることが合わせて発表された。

初回限定盤

通常盤

VICTOR ONLINE STORE盤

そして3月のリリースに先駆けて、1月14日「恋じゃない？-Don’t you love me?‐」の先行配信をすることが決定した。この楽曲は男性の淡く純粋な恋心を歌ったラブソングで、もし君も同じ気持ちでいてくれたら、と願う切実な気持ちを春風のような爽やかなメロディーに乗せて歌う青春ソングになっているという。この作品は、1月17日から放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」エンディングテーマのタイアップも決定している。3曲目の「Paradox」は、今回のためにウビンが書き下ろしたオリジナル楽曲で、日本の作品にメンバー制作楽曲が収録されるのは初となる。

https://youtu.be/EdZojcqyx9A

◾️先行配信「恋じゃない？-Don’t you love me?-」

2026年1月14日（水）リリース 配信：https://jvcmusic.lnk.to/cravity_dontyouloveme

※フジテレビ系「ジャンクSPORTS」エンディングテーマ（2026年1月〜3月） ◆デジタルシングル「恋じゃない？ -Don’t you love me?-」配信キャンペーン

CRAVITY Digital Single「恋じゃない？ -Don’t you love me?-」をLINE MUSICで500回以上聴いていただいた方全員に【オリジナルグループ画像】をプレゼント。また、その中から抽選で計50名様に【ポストカード（集合写真）】をプレゼント！

再生対象期間：2026年1月14日（水）0:00〜2月13日（金）23:59まで

応募期間：2026年2月14日（土）23:59まで

対象サービス：LINE MUSIC

特典：応募者全員：オリジナルグループ画像／抽選で計50名様：ポストカード（集合写真）

https://form.run/@cravity-dontyouloveme-linecp

◾️日本3rdシングル「BLAST OUT」

2026年3月18日（水）リリース

特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/ 初回限定盤 通常盤 VICTOR ONLINE STORE盤 ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BLAST OUT

M2.恋じゃない？-Don‘t you love me?-

M3.Paradox

M4.BLAST OUT（Instrumental）

M5.恋じゃない？-Don‘t you love me?-（Instrumental）

M6.Paradox （Instrumental） ▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ

1.BLAST OUT（Music Video）

2.BLAST OUT（MV Making Movie） ○初回限定盤（CD＋DVD）2,530円（税込）

＜封入特典＞

・セルカA ver.（9種ランダム1枚）

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」



○通常盤（CD）1,760円（税込）

＜封入特典＞

・セルカB ver. (9種ランダム1枚)

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」 ※初回プレス分のみ



○生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）1,760円（税込）

＜封入特典＞

・セルカC ver.（9種ランダム1枚）

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」

・アナザーソロジャケット封入（9種ランダム1枚）



○VICTOR ONLINE STORE限定バンドル（アクリルキーホルダー）※メンバーソロ9種ランダム／1個

初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤それぞれに「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」がお求めいただけるスペシャルセット。

・初回限定盤（CD＋DVD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／3,630円（税込）

・通常盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）

・生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）

※メンバーはお選びいただけません。 ◆リリースイベント情報

・2月22日（日）韓国からのメンバー個別オンライントーク会

・「BLAST OUT」発売記念CD封入メンバー個別ハイタッチ会（東京・大阪）

・「BLAST OUT」発売記念メンバー個別お渡し会（東京・大阪）

＜会場＞

3月21日（土）東京都内某所

3月22日（日）大阪市内某所 ▼早期セット予約特典

下記オンラインストアにてJapan 3rd Single『BLAST OUT』を初回限定盤＋通常盤（又は生産限定VICTOR ONLINE STORE盤）をセットで期間内に予約・ご購入の方に、「早期セット予約特典」としてA5クリアファイルを1点プレゼントいたします。予約期間内でも数に限りがございます。無くなり次第、期間途中でも終了する場合がございます。お早めにご予約・購入ください。

予約期間：2026年1月13日（火）18:00 〜 2026年2月1日（日）23:59

対象商品：

2026年3月18日(水)リリースJapan 3rd Single『BLAST OUT』

初回限定盤（VIZL-2515）＋ 通常盤（VICL-37816）\4,290税込

初回限定盤（VIZL-2515）＋生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（NCS-10336）\4,290税込

※VICTOR ONLINE STORE限定セット ▼チェーン店舗別オリジナル購入特典

・VICTOR ONLINE STORE／VICTOR ONLINE STORE限定フォトカードA（ソロ9種ランダム１枚）

・楽天ブックス／楽天ブックス限定フォトカードB（ソロ9種ランダム１枚）

・TOWER RECORDS全店・TOWER RECORDS ONLINE：TOWER限定フォトカードC（ソロ9種ランダム1枚)

・TOWER RECORDS渋谷店：渋谷店限定フォトカードD（ソロ9種ランダム1枚) ※W特典

・HMV全国各店／HMV & BOOKS online：限定フォトカードE（ソロ9種ランダム1枚）

・セブンネットショッピング／セブンネットショッピング限定フォトカードF（ソロ９種ランダム1枚）

・A!SMART／A!SMART限定ポストカード

・Amazon.co.jp／メガジャケ

※対象店により特典の種別・ビジュアルについては異なります。

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約ください。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※一部の店舗では、特典の取扱いが無い場合がございます。予約・ご購入の際、予めご確認ください。