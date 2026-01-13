À±Ìî¸»¡¢¡ØYELLOW MAGAZINE¡Ü¡Ù²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡ãÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡äÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
À±Ìî¸»¤¬¡¢2·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡ãÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡ä¤è¤ê¡¢2·î21Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡¢2·î27Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤Î2¸ø±é¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ØYELLOW MAGAZINE¡Ü¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦PRESS ROOM¤Ë¤è¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀ±Ìî¸»¤È¡¢À±Ìî¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë±ÇÁüºî²È¤Î»³´ßÀ»ÂÀ¤¬¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤ë¡¢Éû²»À¼¤ÎÎ¹¡á¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡£À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ØYELLOW MAGAZINE¡Ü¡Ù¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£²áµî20Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³´ß¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿À±Ìî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2·î21Æü¤ÎÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¤È2·î27Æü¤Îºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤Î2¸ø±é¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î13Æü18»þ¤è¤ê¡ØYELLOW MAGAZINE¡Ü¡Ù²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£Î¾¸ø±é¶¦¤Ë¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ØYELLOW MAGAZINE¡Ü¡Ù¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤âÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ãÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡ä
2026Ç¯
2·î11Æü ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
2·î17Æü Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
2·î19Æü ¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
2·î21Æü Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
2·î25Æü ÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
2·î27Æü ºë¶Ì¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤¬±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃý¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Î±éÁÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤Þ¤±¤È¤·¤ÆÀ±Ìî¸»¤¬1¶ÊÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¸ø±é½ªÎ»¸å½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¸ø±é½ªÎ»¸å½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok