山形県民の生活にも大きな影響を与える「衆議院の解散」。検討されている衆議院の「1月解散」に賛成か反対か、YBCアプリでアンケートを実施しました。1277人から回答がありました。



反対と回答した人がおよそ7割、賛成がおよそ3割となりました。寄せられた意見を紹介します。

まずは「賛成」と回答した庄内町の50代男性。「内閣支持率が高い所で国民の民意を問うのは正論だと思うから」。寒河江市の70代男性は「支持率が上がっている時に解散するのは総理の特権だから」など、高市内閣の高い支持率を賛成の理由に挙げる声が多く見られました。

酒田市の50代女性は「政権与党が安定して、政策をどんどん進めてほしい」。

河北町の70代男性は「今後の国益にかかる重要な課題に対峙する上で民意を問うことは重要であると思う」など、解散に伴う衆議院選挙によって国内政治を安定させ、山積する課題に対応してほしいとの意見も寄せられました。





一方、山形市の60代男性は「まだまだ先行き不透明で安定した生活をするには改善することがあるので賛成」。東根市の60代女性は「いろんな物が値上げされて、本当に困っている。みんなが安心して生活していけるようにしてほしい」など、物価高対策など生活に密着した政策の実現を求める声も聞かれました。続いて「反対」と回答した方の声です。山形市の50代男性は「税金も多額にかかるので、任期を全うしてから実施してほしい」。新庄市の50代女性は「しっかり任期まで務めあげてほしい。生活が良くなった実感が全くない」など、前回の衆院選からおよそ1年3か月での選挙の実施に時期尚早との意見が寄せられました。山辺町の60代男性は「経済、物価高対策などがなされていない状況での解散はありえない」。山形市の50代女性は「経済対策、物価高対策はまだまだ私たちの生活に届いていない。本当に今やらなくてはいけないのか」など、高市政権が掲げる「経済対策」の実行を優先すべきとの声が多く挙がりました。鶴岡市の50代女性は「冬場の投開票の準備は雪のない季節の何倍も苦労がある。雪国のことも考慮してほしい」。寒河江市の60代女性も「雪国は選挙運動も大変。高齢者も投票に行くのが大変」など、冬の期間に実施されることへの心配の声も寄せられました。山形市などで話を聞きました。賛成・70代「経済が早く良い方になればいいかなと」賛成・20代「物価が高くて日々暮らしていく中でも、今まで簡単に買えたものが買うのを躊躇することもあった。国民に対して意見を聞くことは必要かな」反対・80代「まだ落ち着かないのになぜこんな時に解散するのか疑問」反対・50代「せっかく新首相になって支持率も上がってきて、これから国の運営をやっていかなきゃいけないところで選挙をやるのはどうかなと」反対・30代「今の時期だと反対寄り。今、高市総理に交代して波に乗っているところ」「ある程度政権が安定してきた時期がいいのかなと」反対・60代「国を良くするためよりも自分たちの政権維持しか考えてないようにしか見えない。減税などには『財源は』となるけど、選挙予算に対しては誰も言わない」解散した場合、衆院選は「1月27日公示、2月8日投開票」、または「2月3日公示、15日投開票」とする日程が浮上しています。