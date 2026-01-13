酒田と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、年末から欠航が続いています。

【写真を見る】「臨時便」も出航できない状況...21日連続欠航の飛島への定期船 あすの運航再開は見通せず（山形）

きょうは酒田市飛島で最大瞬間風速３４．９メートルを観測したほかあすも大荒れや大しけとなる所があり運航再開は見通せない状況です。

山形地方気象台によりますときょうの県内は低気圧や前線の影響により、曇りで、雨や雪のところが多くなりました。

酒田市では午後３時１１分に最大瞬間風速２５．８メートルを観測したほか酒田市飛島では午後１時４６分に最大瞬間風速３４．９メートルを観測し、庄内には波浪警報が発表されるなど海はしけました。

こうした影響で酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、きょうも欠航となりました。

定期船「とびしま」は、年末から続く荒れた天気の影響で欠航が過去最長を更新し続けていて、きょうで２１日連続となっています。

酒田市では、物資だけを載せて運航する「臨時便」を出航できるよう準備しているということですが、出航できない状況となっています。

庄内ではあすも大荒れや大しけとなる所がある見込みで定期船の出航は難しいとみられます。