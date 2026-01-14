キリアン・マーフィー『28年後… 白骨の神殿』に再登場へ ─ 24年ぶりシリーズ復帰「誇りに思っています」

2026年1月16日より日本公開の映画『28年後... 白骨の神殿』に、オリジナル作の主人公ジムを演じたが再登場することが公式に明らかにされた。

カルト的伝説作『28日後...』（2002）でオリジナル版主人公を演じたマーフィーが、あの世界に帰ってくる。「この作品に戻ってこられたことを本当に誇りに思っています。監督のニア・ダコスタは素晴らしい映画を作りあげました。ダニー・ボイルが生んだシリーズに素晴らしいアクセントを加えています」とマーフィーはコメントを寄せている。

Photo by Maximilian Bühn https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cillian_Murphy_Press_Conference_The_Party_Berlinale_2017_01.jpg

ジムは『28日後...』のラストで、仲間を失いながらもウイルスが蔓延した世界で生きていくことを決めたが、その後のシリーズ作品には登場しない。安否はおろか、その存在さえも言及されてこなかった。

ウイルスにより日常が一変してから28年の時を経たイギリスを舞台に、シリーズファンが待ち望んだジムの再登場は、どのような形で実現するのか。「皆さん、この映画は絶対に劇場に観に行くべき映画です。本当に素晴らしい作品ですからね」とマーフィーは期待を語っている。

『28年後... 白骨の神殿』では、これまでのシリーズで明かされてこなかったウイルスの謎に迫る医者ケルソン（レイフ・ファインズ）、狂気と殺戮のカルト集団ジミーズを率いるリーダーのジミー・クリスタル（ジャック・オコンネル）らが描かれる。キリアン演じるジムが出会った時、彼らはこの悪夢のような世界をどんな結末に導くのか？目を背けたくなるほどの悪夢を、大スクリーンで目撃せよ。

狂気と暴力が蔓延していく衝撃のサバイバル・ホラー『28年後... 白骨の神殿』は1月16日日米同時公開。