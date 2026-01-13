「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

ロマンス史劇「花の都に虎われて〜The Romance of Tiger and Rose〜」(2020年)で大ブレイクしたディン・ユーシー(丁禹兮)。脚本家のヒロインが自身の書いたシナリオの中の世界に入り込んでしまうという斬新な物語でのツンデレ若君ぶりが話題を呼んだ。あれから5年、30歳となり大人の魅力が増した今も様々なロマンス史劇で人気を爆発させている。

近年も「今宵、若様は恋におちる」(2023年)や「永夜星河(えいやせいが)〜シークレット・ラブミッション〜」(2024年)といった数々の話題作でも同様の"ツンデレイケメン"役を演じ、ハマり役として人気を高めてきたユーシー。"猫系"と称される麗しいビジュアルを武器に華流ドラマの最旬スターとして活躍する彼のとびきり甘いロマンス演技が堪能できるのが、1月19日(月)から日テレプラスにて放送される「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」(2023年)だ。

2022年に中国の大手動画配信サイトiQIYIでリリースされ、その年のNo.1ヒットを記録した「蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜」の原作者ジウルーフェイシャン＆製作チームが再集結した「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」は、天界のおてんばな仙女と戦神の間で繰り広げられる7回の転生にもわたる壮大な愛を描くファンタジーロマンス。

天界の戦神・初空(ディン・ユーシー)は3万年前に妖魔・滄海を討ち破ったが、その時の傷を負った魂を治癒するため、情愛の試練を受けに下界で転生修行を行うことに。男女の縁を司る姻縁閣で働く仙女・祥雲(ヤン・チャオユエ)は、初空のパートナーを探していたところ誤って自分が初空と赤い糸で結ばれてしまう。

転生のパートナーとなった2人は、猪と白虎、幼馴染の許婚同士、教主と弟子、魂が入れ替わった夫婦...と、7世にわたる様々なカップルの人生を経験しながら愛を育んでいく。

中国ドラマの人気ジャンルである"転生"を7回も繰り返し、時には動物になったり、男女が入れ替わったり、妖怪になったりとユニークで多彩な設定、カップリングが楽しめる。そんな転生劇が繰り返されるが、あくまで軸となるキャラクターは初空と祥雲だ。

キリッとした目鼻立ちにしっかりとした眉、後ろで束ねた長髪、カラフルで煌びやかな漢服や厳かな甲冑姿など、ユーシーは麗しいビジュアルから放たれる神々しいオーラで戦いの神・初空を演じている。その中身は色恋嫌いで姻縁閣でも厄介者扱いされるキャラクターであり、仏頂面やぶっきらぼうな語り口などクールな演技による強引なツンデレ男ぶりはさすが板についている。

中国版「PRODUCE 101」(「創造101」)のデビューメンバーとして活動していたアイドル出身のヤン・チャオユエ扮するおてんば娘・祥雲に翻弄される様子をコミカルな掛け合いで表現しつつ、転生を繰り返し心の距離が近づいていく"純愛"模様も活写しており、ふと飛び出す笑顔など甘い顔の破壊力は抜群だ。

また、3万年前に失われた記憶が蘇る上で明らかになる祥雲との因縁といった真実に翻弄されるシリアスな表情、復活を目論みる滄海との壮絶なバトルアクションまで、多彩な感情をすくい取った演技で存在感を発揮している。

中国ロマンス時代劇ならではの壮大かつファンタジックな世界観にも埋もれないディン・ユーシーの魅力を「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」で堪能できることだろう。

放送情報

中国ドラマ「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」

放送日時：2026年1月19日(月)14:30〜

※毎週(月)〜(金)14:30〜

チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ