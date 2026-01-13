スピードワゴン井戸田潤の妻・蜂谷晏海、親子丼頬張る長男を顔出し公開「食事中も天使すぎる」「ガッツリで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が1月13日、自身のInstagramを更新。長男の食事風景を公開し、反響が寄せられている。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「食事中も天使」と話題の長男
蜂谷は「今日は初めての親子丼 ハム枚大好きだから別盛りで」とつづり、長男が親子丼を頬張る可愛らしい姿を公開。さらに、かぶと茄子のお味噌汁も並んでおり「3杯おかわり 最後はスープ一応なしにした」とたくさん食べていたことを明かしていた。
この投稿には「食事中も天使すぎる」「ガッツリで美味しそう」「栄養たっぷりですね！」「レシピ気になる」などの反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
