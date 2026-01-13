

フィロソフィーのダンス

アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」が13日、6月13日LINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもってグループの活動を終了することがオフィシャルサイトで発表された。

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動するアイドルグループ「フィロソフィーのダンス」。

昨年2025年＜結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年＞のトリプルアニバーサリーイヤーという節目を機にメンバー・スタッフ間で話し合いを重ね、導き出した結論だという。

3月25日には作詞・ヤマモトショウ、作編曲・宮野弦士、プロデュース・加茂啓太郎による新曲を含むベストアルバム「Dance to the Music〜Journey with Philosophy no Dance〜」のリリース、そして、4月19日からは全国ツアー「フィロソフィーのダンス The Last Tour 〜Journey with Philosophy no Dance〜」を開催することも発表となった。「残された期間は限られていますが、最後の瞬間までフィロソフィーのダンスらしく笑顔で、愛と幸せをお届けします。改めまして、これまでフィロソフィーのダンスを応援してくださったファンの皆さま、そして、関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。フィロソフィーのダンスとしての旅は終着点を迎えますが、これからも続いていくメンバー達それぞれの新たな旅路を見守っていただけますと幸いです。」とファン達への感謝を綴った。