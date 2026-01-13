スズキe-ビターラの兄弟モデル

トヨタから、2番目となる量産バッテリーEVが登場した。どこかで見た記憶がお有り？ それは既に販売が始まっている、スズキeビターラの兄弟モデルだからだろう。

スズキはトヨタと提携関係にあり、欧州ではカローラ・ツーリングとRAV4を、スウェイスとアクロスという名で販売している。その見返りとして、インドで生産されるeビターラがトヨタへ提供されたのだろう。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

ただし、小さな電動クロスオーバーの競争は厳しい。欧州勢では、低価格なシトロエンe-C3 エアクロスやルノー4 E-テック、上級なボルボEX30にミニ・エースマン、アジア勢ではキアEV4やBYDアット2まで、数え切れないほどの競合モデルが存在する。

果たしてトヨタは、約3万ポンド（約612万円）からと、お高めの価格に設定した。同社のハイブリッドのように、多くの人が納得する仕上りといえるだろうか。

見た目はヤリス・クロス以上に本格派SUV

モデル開発を主導したのはスズキだが、プラットフォームはトヨタも技術協力したという、アーバンクルーザー。基本的なメカニズムは、eビターラと共有する。

駆動用バッテリーはリン酸鉄リチウム（LFP）で、容量は廉価な47.8kWhか、25％ほど大きい59.8kWhを選択可能。航続距離は、344kmと426kmが主張される。駆動用モーターは、144psか174psの2種類が用意され、どちらも前輪駆動だ。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

トヨタのハンマーヘッド・デザインが取り入れられたボディは、充分に差別化されている。ボンネットやガラスエリアは高い位置にあり、サイドパネルは引き締まって見え、ヤリス・クロス以上に本格的なSUVに見える。

ヘッドライトはLEDで、アルミホイールは大径で、凛々しく感じる方は多いはず。ただし、外観から想像するほど車内は広くないが。

高い製造品質 狭めの後席と荷室

インテリアはグレー基調。eビターラではブラウンを差し色で選べるものの、設定はない。素材の質感は同クラスとしては充分高く、製造品質にも優れる。センターコンソールを埋めるグロスブラックのパネルは、安っぽく見えるかもしれないが。

小物入れなどの収納は、各部に用意されている。宙に浮いたセンターコンソールの下にも、財布などを置くのにちょうどいい空間が隠れている。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

フロントシートは座り心地に優れ、しっかり身体を支えてくれる印象。座面の位置が高く、見晴らしが良い。反面、ステアリングホイールは前後方向のテレスコピック調整ができず、身長が高い人は、望ましい運転姿勢を探しにくいだろう。

リアシートは40：20：40の分割で倒せ、前後にスライド可能。空間は狭めで、後方へ寄せても、前後・上下ともに余裕は感じにくい。荷室容量は238Lと狭め。後席を前へずらせば310Lへ広がる反面、子どもしか座れなくなる。

反応の遅いタッチモニター 装備は充実

インフォテインメント・システムは、完成度が今ひとつ。必要な項目がトップ画面へ表示されておらず、タップへの反応が遅い。制限速度警告機能やシートヒーターを調整しようとすると、アニメーションが表示され時間を消費してしまう。

それでも、ステアリングホイールやダッシュボードには、幾つかのハードボタンが残されている。エアコンの温度も調整でき、こちらは直感的で扱いやすい。ちなみに、エアコンをオートモードにしておくと、シートヒーターも自動的にオンになるようだ。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

メーターパネルもモニター式。表示自体は鮮明で、情報を確認しやすい。

装備は充実し、ヒートポンプ式エアコンにアダプティブ・クルーズコントロール、バックカメラなどが標準で備わる。エクセル・グレードを指定すると、JBL社製オーディオにスマホの無線充電パッド、パノラミック・ガラスルーフなどを得る。

この続きは、トヨタ・アーバンクルーザー（2）にて。