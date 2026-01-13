【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日18:16時点
気象台は、午後6時16分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。
庄内では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■酒田市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■三川町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m