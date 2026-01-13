TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時16分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日18:16時点

庄内では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風雪警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　14日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■酒田市
□暴風雪警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　14日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■三川町
□暴風雪警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風雪警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■遊佐町
□暴風雪警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□暴風警報
□波浪警報
　14日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m