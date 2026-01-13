気象台は、午後6時16分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日18:16時点

庄内では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風雪警報【発表】

14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

14日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■酒田市

□暴風雪警報【発表】

14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s





□波浪警報14日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■三川町□暴風雪警報【発表】14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■庄内町□暴風雪警報【発表】14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■遊佐町□暴風雪警報【発表】14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□暴風警報□波浪警報14日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m