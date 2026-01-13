13日、前橋市長選で再選した小川晶氏に当選証書が付与された。

証書を受け取った小川氏は「前橋市長選挙におきまして、多くの皆様に再び選んでいただいたこと、本当に重たい負託をしていただいたこと、感謝を申し上げます。そして、皆さんにいただいたこの期待に応えられるように、これから今まで以上にしっかりと働いていきたいと思っております。厳しいお声もたくさんいただいております。しっかり反省して『これからの行動を見ているよ』と、多くの市民の皆さんにそういった厳しくも温かいお声もたくさんいただきました。これからの行動を皆さんにしっかり見ていただいて、また一緒に前橋を作っていけたらと思っております」と感謝と決意を述べた。

続けて「市役所の職員の皆様には、市長不在ということで大変ご心配とご迷惑をおかけいたしました。副市長をはじめ、多くの幹部職員の皆様にこの間支えていただいたことにも感謝申し上げます。また、これから働く仲間として前橋市を一緒に盛り上げていきたいと思います。そして、議会議員の皆様にも大変いろいろとこの間もやり取りをさせていただきました。目指すところは前橋市の発展と市民の幸福ということで、目指すところは一緒だと思っております。引き続き、しっかりと連携をしながら、これからの前橋市政、共に走っていけたらと思っております。明日から通常業務に戻りますので、とにかく働いて働いて、これから皆さんに結果でお返しをしていきたいと思っております」と述べた。

前橋市長選は前市長の小川氏が元職員の既婚男性とホテルで複数回会っていた問題で辞職したことに伴って実施された。

