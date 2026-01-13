秋田市などの小中学校では、冬休みが明け、授業が再開されました。



冬休みの思い出を語り合うなど、秋田市の小学校には約3週間ぶりに児童の元気な声が響き渡りました。



全校児童550人、秋田市保戸野にある秋田大学教育文化学部附属小学校です。



雪が降る中、児童が約3週間ぶりに登校しました。



「あけましておめでとうございます！」



1年生の教室では、児童がプリントや絵日記などの宿題を提出した後、冬休みの思い出や3学期の目標を発表しました。





児童の発表「冬休みの思い出は、茨城に行って海浜公園に行ったことです」「僕が楽しかったことは、おたる水族館でイルカショーをみたことです」「3学期に頑張りたいことは、柔道です」1時間目の授業の後、全校児童が体育館に集まり、始業式が行われました。佐々木雅子校長は、「短い3学期ですが、学び、励み、思いやりの心を持って有終の美を飾ってください」と児童に呼びかけました。2年・関柊乃さん「お正月は、たくさん雪が降ったので、いとこと一緒にかまくらを作ったり雪合戦をしたりして遊びました。とても楽しかったです」4年・柴田梨瑚さん「5年生になっても習い事や学習を続けていき、高学年として来年度入学してくる1年生のお手本にもなれるように頑張りたいです」6年・佐藤瑠美さん「私は3学期を、今の学年のゴールでもあり、次の学年への助走期間でもある大切な時間だと思っています。だからこそ、来年度中学に進んだ時、小学生に戻りたいと思わないように、一日一日を楽しんで、悔いが残らないように過ごしたいです」秋田市と八郎潟町、井川町では13日から冬休み明けの授業が始まっていて、そのほかの22の市町村では、14日に学校が再開します。