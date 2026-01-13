森七菜が主演を務め長久允監督と初タッグを組んだオリジナル長編映画『炎上』の公開日が4月10日に決定。また追加キャストとして、アオイヤマダ、曽田陵介、一ノ瀬ワタル、新津ちせ、松崎ナオ、古舘寛治、広田レオナ、森かなた、髙橋芽以らの出演が発表された。

参考：森七菜主演×長久允監督『炎上』2026年春公開決定 新宿・歌舞伎町を彷徨う特報映像も

本作は、2017年に公開された短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞し、2019年に公開した長編映画デビュー作『WE ARE LITTLE ZOMBIES』が第35回サンダンス映画祭で日本映画として初めて審査員特別賞のオリジナリティ賞を受賞した、長久監督のオリジナル脚本による最新作。長久監督が映画化するために5年間温めていた企画であり、様々な人に取材を重ねながら物語を作り上げた。長久監督は「新宿歌舞伎町のニュースを見て、現場を取材し、彼女、彼らの物語を書くべきだと思ったことがきっかけです」と制作動機を明かしている。

主演の森が演じるのは、両親に厳しく育てられ、また自身の感情を表現することが苦手な主人公・小林樹里恵（通称・じゅじゅ）。家族との関係に耐え切れず、家を飛び出した彼女が、SNSを頼りに辿り着いた先は新宿・歌舞伎町。初めて知る新たな世界で、様々な人との出会いを経て、自分の意思を持つことができるようになった彼女にとって唯一の安心できる居場所となったはずだったが……。

新たに発表されたキャストが演じるのは、樹里恵（森七菜）と共に、新宿・歌舞伎町に生きる様々な事情を抱えた若者たち。樹里恵とは一時保護施設で出会い、歌舞伎町で行動を共にすることが多くなる三ツ葉葉子（通称：三ツ葉）役を演じるのは、ゆりやんレトリィバァの初監督作品『禍禍女』や、役所広司主演映画『PERFECT DAYS』に出演したアーティストのアオイ。樹里恵と初めて友達になり、彼女をグループに招き入れる鶴川真（通称：リス）役には、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』などの曽田が決定した。Netflixシリーズ『サンクチュアリ-聖域-』や『イクサガミ』の一ノ瀬は、樹里恵たちがいるグループのリーダーで、歌舞伎町に集まる10代の子供たちの親代わりとなり、住む場所や仕事を与えている“神”的存在、上条いつき（通称：KAMIくん）を演じる。

樹里恵が唯一気に掛ける家族で、一人家に残してきてしまったと心配し続ける妹・貞奈役を担うのは、NHK連続テレビ小説『おむすび』、現在放送中のNHKEテレ『姫とボクはわからないっ』に出演する新津。樹里恵の母役には、女優兼シンガー・ソングライターの松崎ナオ、そして2人の姉妹を厳しい教育で追い詰める父役を古舘が務める。

また、車椅子で若者たちとともに歌舞伎町で生活するマスミ役に広田、マスミの車椅子を押しているシャイで声が小さい阿Q役を森かなたが演じ、眼帯をつけ、暇さえあれば歯を磨いているグループメンバーの一人・Ora役をニューウェーブ・テクノポップ・バンドLAUSBUBのボーカル・ベースの髙橋芽以が演じる。さらに、樹里恵と共にトー横にたむろするキッズとして、フルフェイス役を高村月、わら役をきばほのか、こころ役を月街えい、ハク役を川上さわ、鳥ちゃん役をユシャ、マイマイ役をみおしめじがそれぞれ演じる。

映画音楽はLAUSBUBの岩井莉子と愛印の山田勝也、小嶋翔太が手がけ、主題歌は作曲家の窓辺リカが担当。彼女が手がける楽曲「炎上」は作詞を長久監督自らが手がけている。（文＝リアルサウンド編集部）