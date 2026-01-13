·¦ÄÍÍÎ²ð¡ßµµÍüÏÂÌéW¼ç±é¡Ø³°Æ»¤Î²Î SEASON2¡Ù4·îÇÛ¿®¡¡¥Ð¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡·¦ÄÍÍÎ²ð¤ÈµµÍüÏÂÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø³°Æ»¤Î²Î SEASON2¡Ù¤¬¡¢4·î¤è¤êDMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Éü½²²°¤ò±Ä¤àÃË¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£2024Ç¯12·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢DMM TVÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤òµÏ¿¡£SNS´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4,500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SEASON2¤Ç¤ÏºÆ¤Ó·¦ÄÍ¤¬¥«¥â¡¢µµÍü¤¬¥È¥é¤ò±é¤¸¤ë¡¢Éü½²²°¥³¥ó¥Ó¡È¥«¥â¥È¥é¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤ÇòÀÐ¹¸»Î¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Éü½²²°¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¥«¥â¡Ê·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ë¤È¥È¥é¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤Î´é¤òÂçÃÀ¤Ë¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡È¥Ð¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤â¸ø³«¡£È©¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦µ÷Î¥¤Î¥«¥â¥È¥é¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È´Ñ¤ë¿Í¼«¿È¤¬¹éÌäÂÐ¾Ý¼Ô¡É¤Î»ëÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Éü½²²°¤Ë¤è¤ëÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀäË¾´¶¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¤Ü¤ä¤±¤¿»ë³¦¤ÎÀè¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë2¿Í¤ÎÃË¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î±ü¤ËÄìÃÎ¤ì¤Ì¶²¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥«¥â¤È¡¢³ÍÊª¤ò¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê±ÔÍø¤Ê´ã¸÷¤òÊü¤Ä¥È¥é¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÂÔ¤¿¤»¤¿¤Í¤¨¡×¤È¥«¥â¤¬Ê¢¤ÎÄì¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë»ë³¦¤¬¶¯°ú¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¨»´¤Ê¡È²¿¤«¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë