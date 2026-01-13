¡ÖÀ¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¡×¡¡º£Ç¯27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÍ§½¡¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢ÂçÍ§½¡Êá¼ê¡Ê26¡Ë¤¬13Æü¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢º£Ç¯Ãæ¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°°ñ¾ë¤«¤é°éÀ®3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡1·î¤ÏÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç¹ÃÈåÂóÌé¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¡Ê¹ÃÈå¤Ï¡ËÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤À¡£¹ÃÈå¤Î¤è¤¦¤ËÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Önote¡Ê¥Î¡¼¥È¡Ë¡×¤Ç¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÆ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëºî¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á27ºÐ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÍ§¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê2·³¤Ç¡Ë°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£