10％軽量化しつつ、30％もグリップ力向上！6代目のフットジョイ『PRO/SL』、2月13日デビュー
アクシネットジャパンインクが、フットジョイの新作をアナウンス。「デザインと構造を再設計したスパイクレスシューズ『PRO/SL』を2月13日より一般販売いたします」と、同社広報。昨年の日米男子ツアーで使用率も勝率もNo.1になったFJの新作は昨年秋からシーディングされていたが、『Pro/SLX』ではなく、本来のモデル名に戻った。
【画像】どの色がお好み？BOA付きモデルのカラバリ一覧
ツアープロがスパイクレスを履く――。そんな今では当たり前の光景を2016年に生んだのが『PRO/SL』で、以来、スパイクレスの象徴となってきた。6代目はご覧のようにデザインも構造も一新。前作より10％軽量化しつつ、グリップ力を30％も向上させられた他、新開発のアッパーで歩行安定性・快適性も両立している。形状を左右するラストにも、現代ゴルファーが求める「アスレチックな構造」が反映された。前足部は安定感を高めるためにやや広めに設計される一方、踵から中足部にかけては吸い付くようなフィット感を追求。この絶妙なメリハリが、スイング時のパワーロスを最小限に抑え込み、意図をダイレクトに地面へ伝えられるという。
ツアー屈指の飛ばし屋、幡地隆寛もこの進化を敏感に感じ取った一人で、プロならではの視点で新作をこう評価する。「とても軽くて食いつきがいいシューズ。前作のPro/SLXも愛用してきましたが、踵のフィット感と安定性がさらに高まっていて、足元のパワーをよりボールに伝えられる気がします。ラストが変わったことで、スイング中、トップから切り返す際に、より自然に足の指を使うことができるので、スイングに勢いを与えてくれます」 ラインナップはメンズモデルの『PRO/SL BOA』が4色、靴ヒモの『PRO/SL LACED』が2色展開。ウィメンズは『Women's PRO/SL BOA』が2色展開で、いずれもオープン価格。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
前週優勝の金子駆大がフットジョイの“SL”らしきモデルを早速テスト 「グリップとホールド感があります」
形も激変、スパイクレスに！フットジョイ『DRYJOYS PRO』、11月14日デビュー
“勝運”たっぷり！？ フットジョイ『HyperFlex』に替えた男子プロが、初優勝をふくむ3連勝！
フットジョイ、「マスターズ」でシューズとグローブ使用率No.1！達人たちに人気のシューズはどんなモデル？
