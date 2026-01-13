20年前も熱狂のなか閉幕…愛・地球博“数々のレガシー”の現在 グローバルループを走ったトラムは今も現役だった
2005年に開催された「愛・地球博」。閉幕後、一部のモニュメントや展示品は会場を離れ、各地へと移設されました。あの印象的な展示はいまどこにあるのか。街の声を手がかりに“愛知万博のその後”を取材します。
■スペイン館のブロック壁はどこへ
2025年に開催され、盛況のうちに幕を閉じた「大阪・関西万博」。その20年前、愛知県で開かれた「愛・地球博」は、125の国と地域が参加し、2000万人以上が来場するなど、大きな話題となりました。
女性：
「スペイン館の六角形の壁が印象に残っている」
別の女性：
「スペイン館の壁が可愛かった。みんな写真を撮っていた。カフェとかに移設されていたら行きたい」
多くの人が挙げたのが、スペイン館の外壁です。スペインの土で作られた、六角形の陶器ブロックが特徴でした。すると、こんな情報も。
女性：
「名東区にブロックの一部が…どこかのお店」
男性：
「本郷駅の前で見た」
そこで地下鉄・本郷駅へ向かうと、駅前のスペイン料理店で早速発見。
スペイン料理 ダリのシェフ・ペドロさん：
「愛・地球博でスペイン館を作るとき、工事関係者が店によく来ていて、閉幕後にもらいました。それから人気です」
■記念館で調査
さらに街で話を聞くと、こんな声も。
女性：
「愛・地球博の跡地に『記念館』がある。そこに行けば何かわかるかも」
そこで向かったのが、モリコロパークにある「愛・地球博記念館」。当時の会場の様子が写真やパネルで紹介されています。館内には、展示物の移設先が記されたパネルがありました。
会場内を走っていた「グローバル・トラム」は、山口県岩国市の錦川鉄道で観光用トロッコとして運行。風で音を奏でるアート「風の音具」は、豊田市の名古屋市稲武野外教育センターへ、利用者100万人突破を記念して移設。
カナダ館のメイプルリーフのモニュメントは、刈谷市のミササガパークへ。アメリカ館のライト兄弟のグライダーレプリカは、中部国際空港のスカイデッキで展示されています。
さらに、ギリシャ館のデメテル女神のレリーフは稲沢市立中央図書館、カンボジア館のアンコール・ワットのミニチュアは、幸田町中央公民館へ、それぞれ移設されていることが確認できました。
■イタリア館のホワイトチョコのフィアット500はどこへ
さらに、記念館の秋元健史さんからこんな情報が。
秋元さん：
「イタリア館のチョコの自動車は、瀬戸の倉庫で眠っている」
イタリア館で展示されていたボディー全面にホワイトチョコレートがコーティングされたチンクエチェント（フィアット500）。所有しているという博物館の館長を訪ねるため、瀬戸市へ向かいました。
チンクエチェント博物館の深津浩之さん：
「ここは博物館の工場と倉庫です。ヘーゼルナッツを使った、本物のホワイトチョコレートです」
ちなみに館長が舐めてみたところ、甘くはなかったといいます。
館長：
「もともとイタリア館の代表と知り合いで譲り受けました」
愛知万博の記憶は、会場を離れた今も各地で人々に親しまれています。
2025年12月23日放送