2005年に開催された「愛・地球博」。閉幕後、一部のモニュメントや展示品は会場を離れ、各地へと移設されました。あの印象的な展示はいまどこにあるのか。街の声を手がかりに“愛知万博のその後”を取材します。

■スペイン館のブロック壁はどこへ





2025年に開催され、盛況のうちに幕を閉じた「大阪・関西万博」。その20年前、愛知県で開かれた「愛・地球博」は、125の国と地域が参加し、2000万人以上が来場するなど、大きな話題となりました。





そんな「愛・地球博」の一部のモニュメントや展示物は、閉幕後どこへ行ったのでしょうか。まずは、印象に残っている展示を街の人に聞きました。女性：「スペイン館の六角形の壁が印象に残っている」別の女性：「スペイン館の壁が可愛かった。みんな写真を撮っていた。カフェとかに移設されていたら行きたい」

多くの人が挙げたのが、スペイン館の外壁です。スペインの土で作られた、六角形の陶器ブロックが特徴でした。すると、こんな情報も。



女性：

「名東区にブロックの一部が…どこかのお店」



男性：

「本郷駅の前で見た」



そこで地下鉄・本郷駅へ向かうと、駅前のスペイン料理店で早速発見。



スペイン料理 ダリのシェフ・ペドロさん：

「愛・地球博でスペイン館を作るとき、工事関係者が店によく来ていて、閉幕後にもらいました。それから人気です」

■記念館で調査





さらに街で話を聞くと、こんな声も。



女性：

「愛・地球博の跡地に『記念館』がある。そこに行けば何かわかるかも」

そこで向かったのが、モリコロパークにある「愛・地球博記念館」。当時の会場の様子が写真やパネルで紹介されています。館内には、展示物の移設先が記されたパネルがありました。

会場内を走っていた「グローバル・トラム」は、山口県岩国市の錦川鉄道で観光用トロッコとして運行。風で音を奏でるアート「風の音具」は、豊田市の名古屋市稲武野外教育センターへ、利用者100万人突破を記念して移設。

カナダ館のメイプルリーフのモニュメントは、刈谷市のミササガパークへ。アメリカ館のライト兄弟のグライダーレプリカは、中部国際空港のスカイデッキで展示されています。

さらに、ギリシャ館のデメテル女神のレリーフは稲沢市立中央図書館、カンボジア館のアンコール・ワットのミニチュアは、幸田町中央公民館へ、それぞれ移設されていることが確認できました。

■イタリア館のホワイトチョコのフィアット500はどこへ





さらに、記念館の秋元健史さんからこんな情報が。



秋元さん：

「イタリア館のチョコの自動車は、瀬戸の倉庫で眠っている」

イタリア館で展示されていたボディー全面にホワイトチョコレートがコーティングされたチンクエチェント（フィアット500）。所有しているという博物館の館長を訪ねるため、瀬戸市へ向かいました。



チンクエチェント博物館の深津浩之さん：

「ここは博物館の工場と倉庫です。ヘーゼルナッツを使った、本物のホワイトチョコレートです」

ちなみに館長が舐めてみたところ、甘くはなかったといいます。



館長：

「もともとイタリア館の代表と知り合いで譲り受けました」



愛知万博の記憶は、会場を離れた今も各地で人々に親しまれています。



2025年12月23日放送