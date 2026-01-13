「クラフトボス」コラボのパン『白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）』登場、口に入れた″一体感″にこだわり
ファミリーマートは、「ファミマルBakery」からサントリーの『クラフトボス』とコラボレーションした新商品『白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）』を、2026年1月13日から全国の店舗で発売する。2025年に登場し、累計約150万食を販売したコラボパンの第2弾となる。
【写真】もちもち生地×カフェラテクリーム ドリンクと合わせて楽しむ『白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）』
同商品は、生クリームを加えたしっとりもちもちとした食感の白生ドーナツ生地が特徴。中には、クラフトボス監修のカフェラテクリームとカフェラテホイップを包み込み、前回よりもホイップ内の生クリーム量を増やすことで、ドーナツ生地との相性を高めた。コーヒーのコクとミルクのまろやかさが調和する味わいに仕上げているという。
前作となる『白生コッペパン（ダブルカフェラテ）』は、発売初週に菓子パンの売上ランキング1位を記録し、大きな反響を呼んだ。今回もクラフトボスと一緒に食べた際の味の一体感にこだわり、飲料とパンを組み合わせた新たな楽しみ方を提案する。
価格は139円で、税込150円。全国のファミリーマート約16400店で販売される。沖縄県では仕様と価格が異なる。
また、発売に合わせてキャンペーンも実施。対象の「クラフトボス」各種いずれか1本と、ファミマルBakeryのパン2品をセットで購入すると、合計金額から100円引きとなる。
実施期間：2026年1月13日〜1月26日
対象商品：対象の「クラフトボス」各種、ファミマルBakery全種
※ホットは対象外
ファミリーマートは、飲料とベーカリーを組み合わせたコラボレーションを通じて、日常の中で楽しめる新しい価値の提供を目指すとしている。
