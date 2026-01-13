バスケットボール男子で来年スタートする「Bリーグ・プレミア」の第1回新人ドラフト（29日）に向けて、1巡目1位指名権を持つSR渋谷が13日、千葉・柏市の練習場で、プレドラフト・ワークアウトを行った。

プレドラフト・ワークアウトはチームがドラフト前に指名候補選手を練習に招待して、プレーを見る重要な機会。選手にとってはアピールの場になる。NBAではドラフト前の恒例行事となっており、今回、国内では初めてメディアに公開されての開催となった。

先月22日に指名順抽選で全体1位の指名権を得たSR渋谷は、ドラフト志望届を提出した大学生10人を招待。ドリブルなどのスキルトレーニング、シューティング、1対1、5対5のゲーム形式など約2時間30分の練習を行い、選手たちの動きをチェックした。

SR渋谷の松岡亮太ゼネラル・マネジャーは「選手を知りたいし、リーグを盛り上げたいというのが開催の理由。やってよかった」と初の試みの意義を強調。29日のドラフトについては「指名する可能性のある選手を集めて見ることができた。クラブにとって一番いい選択をしたい」と語った。

上位指名が有力視される1メートル89のシューティングガード、赤間賢人（東海大2年）は武器である精度の高い3点シュートを披露し、「注目してもらえるのはうれしい。プロのコーチのもとで、トップの選手たちとワークアウトできて楽しかった」と語った。

▽プレドラフト・ワークアウト参加選手

月岡熙（日体大4年、PG、1メートル74）、塚本智裕（大東大4年、PG、1メートル79）、岩屋頼（早大4年、PG、1メートル83）、針間大知（明大4年、SG、1メートル84）、西部秀馬（日体大4年、SG/SF、1メートル89）、赤間賢人（東海大2年、SG、1メートル89）、新井楽人（日大4年、SG/SF、1メートル90）、松野遥弥（専大4年、PG/SG、1メートル90）、ボンゴ・ジロン（国士舘大4年、PF、1メートル93）、秋葉泰輝（江戸川大、SG、1メートル78）