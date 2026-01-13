■全国の14日（水）の天気

低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、日本付近は再び冬型の気圧配置が強まるでしょう。北日本には強い寒気も流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、猛ふぶきとなる所があるでしょう。北海道から北陸は、30メートルから35メートルの最大瞬間風速が予想されています。暴風や猛ふぶき、高波に警戒が必要です。山陰も朝にかけて雪が降るでしょう。太平洋側や九州では晴れて、空気がカラカラに乾燥しそうです。火の取り扱いにご注意下さい。

最低気温は西日本や北日本で13日より低く、北海道は厳しい冷え込みとなるでしょう。日中も、北海道や東北北部は0℃以下の所が多く、また、風も強く吹いて厳しい寒さになりそうです。関東から西は10℃前後の所が多く、九州は15℃を超える所もあるでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-8℃（-2 真冬）

仙台-1℃（±0 真冬）

新潟0℃（-1 真冬）

東京都心3℃（＋3 2月下旬）

名古屋3℃（＋3 2月下旬）

大阪4℃（＋1 2月下旬）

広島1℃（-3 真冬）

高知1℃（±0 真冬）

福岡3℃（-4 真冬）

鹿児島4℃（-2 真冬）

那覇14℃（±0 真冬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌-5℃（-4 真冬）

仙台3℃（-9 真冬）

新潟4℃（-5 真冬）

東京都心12℃（-4 2月下旬）

名古屋9℃（-1 真冬）

大阪10℃（-3 真冬）

広島12℃（-3 2月下旬）

高知14℃（-1 2月下旬）

福岡13℃（±0 2月下旬）

鹿児島15℃（-3 2月中旬）

那覇22℃（＋2 3月中旬）

■全国の週間予報

この先も、北日本の日本海側は雪、北陸は雪や雨の降る日が多いでしょう。北海道では15日の明け方にかけて、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒が必要です。太平洋側は、しばらく晴れて空気の乾燥した状態が続きそうです。

気温は、西・東日本では、寒中としては気温が高めで、厳しい寒さはなさそうです。北海道では真冬日が続くでしょう。