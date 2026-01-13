西野未姫「急遽初めて」1歳娘への手作り弁当公開「栄養バランス考えられててさすが」「愛情こもってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元AKB48でタレントの西野未姫が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女のために初めて作ったという弁当を公開した。
西野は「急遽初めてにこちゃんのお弁当作った」とつづり、写真を公開。「お芋」「冷凍の野菜たち」「ハンバーグ ラップに包んだまま笑」がお弁当箱に詰められているほか、ラップに包まれたおにぎりも添えられている。
この投稿に、ネット上では「急遽でも栄養バランス考えられててさすが」「お弁当デビューおめでとう」「パパッと作れちゃうのかっこいい」「愛情こもってる」といった声が上がっている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には、第2子の妊娠を発表した。また、離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
