【スタバ新作】カカオの深みを軽やかムース仕立てで味わう、バレンタイン限定フラペチーノ＆ラテ試飲レポ
【モデルプレス＝2026/01/13】スターバックス コーヒー ジャパン は、バレンタインシーズンの新作「カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ」「カカオ ムース ラテ」を、2026年1月14日（水）より全国の店舗にて販売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて2つのビバレッジを一足早く試飲してきた。
今年のバレンタインは“深みを纏うカカオ体験”を軸としたビバレッジを展開。この時期の王道のチョコレートではなくあえて「カカオ」という素材にフォーカスし、上質さを求める大人のニーズも満たすバレンタイン商品を提案。
繊細なカカオの“深み”をしなやかに楽しめる甘さ控えめのビバレッジが、大人のご褒美時間に寄り添う。
「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」は、クリームカカオベースのボディに甘酸っぱいストロベリー果肉をしのばせ、トップにショコラムース、艶をまとったレッドベリーグラサージュソースとストロベリーフレーバーキャンディーをのせた一杯。
ボディ部分はクリームカカオにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、ジェラートを思わせるなめらかな口当たりを追求。濃厚なカカオのコクと華やかで酸味のあるストロベリーのコントラストが相性よく、全体を混ぜることでまた違った味わいを楽しむことができる。ストロベリーフレーバーキャンディーのカリカリとした食感もアクセントに効いている。
ムース＋ボディともに口当たりなめらかで、ホイップクリーム不使用なので重さを感じることなく、気づけば一杯するっと飲みきれてしまうはず。従来イメージする甘々なフラペチーノというよりも“大人のショコラドリンク”といったイメージに近い味わいだ。
ライフステージや嗜好の変化に伴い、最近はコーヒーばかりでフラペチーノを飲む機会がめっきり減っていたという方にこそ、忙しい日常の合間にちょっと甘いもので癒やされてほしい。そんな想いを込めて開発された、いわゆる“フラペチーノ卒業生”にも手にとってもらうことを意識した一杯となっている。
もうひとつの「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるホットビバレッジだ。
トップにはフラペチーノ同様にショコラムースをオン。熱でムースがとろけだしミルクとまろやかに調和していく。仕上げに振りかけられたシェイブカカオが、ひと口ごとにほろりと崩れ、ビターな余韻を演出する。
見た目はホットチョコレートのようだが、実際に飲むとほんのりビターなラテに、カカオの繊細な味わいや風味を感じる味わいだ。甘さはごく控えめで、こちらも普段ノンスイートのコーヒーを好む人でも美味しく飲める設計となっている。
なお今回の2つのビバレッジをカスタマイズで楽しむ際のおすすめは以下の通り。
・エスプレッソショット追加（スターバックス公式一押しのカスタマイズ、香ばしい苦みが加わることでカカオの奥行きが際立ち、一層大人寄りの味わいに。浅煎り・深煎りの選択肢によってまた表情が異なる）
・ホワイトモカシロップ追加（甘さ控えめのつくりなので、甘々なテイストを好む方向け）
・シトラス果肉追加（ベリーと意外とぶつかり合わない、隠れた万能素材）
・ミルク変更（アーモンドミルクに変更がおすすめ。カカオとも相性がよく、アーモンドチョコレートのような香ばしい味わいに仕上がる）
同日より、期間限定フードとして「ルビーチョコレートケーキ」もラインナップ。
なめらかなルビーチョコレートムースにフルーティーなカシスフィリングを忍ばせ、ピンク色のチョコレートでコーティングしたご褒美感のある一品だ。口溶けのよいチョコレートで包まれたムース仕立てで、フルーティーな酸味もあり、くどさを感じることなく最後の一口まで美味しく味わえる。天面に漂うハート模様もバレンタインらしい。
なおコーヒーと一緒に楽しむ際は、チョコレートと相性ぴったりの「カフェ ベロナ（R）」の豆がおすすめだ。
自分へのバレンタインのご褒美として、はたまた大切な人と一緒に美味しさをシェアしながら、様々なシーンでの冬のカフェタイムにカカオの奥深さをぜひ楽しんでほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
Short \599 / Tall \638 / Grande \682/ Venti（R） \726 （持ち帰りの場合）
Short \610 / Tall \650 / Grande \695 / Venti（R） \740 （店内利用の場合）
発売日：2026年1月14日（水）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
