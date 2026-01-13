窪塚洋介＆亀梨和也W主演「外道の歌 SEASON2」2026年4月配信スタート バディビジュアル・特報も解禁
【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」が、2026年4月より独占配信決定。あわせて、ビジュアルと特報映像が解禁された。
1作目となる「外道の歌」は、2024年12月に配信開始されるやいなや、復讐と贖罪をテーマにしたダークな世界観と骨太なストーリー、そして原作漫画「外道の歌」の圧倒的なキャラクター再現度に目を奪われる者が続出し、DMM TV総合ランキングでは第1位を記録し、SNS関連動画総再生数は4500万回を突破するメガヒットドラマとなっている。
あわせて復讐屋コンビであるカモ（窪塚）とトラ（亀梨）の顔を大胆にクローズアップした“バディビジュアル”も解禁。文字通り「肌が触れ合う距離」でカモトラを捉えたビジュアルは本作が持つ独特の緊張感を放っている。サングラスによってその瞳は覆い隠されているが、カモのレンズの奥から見える観る者を射抜くような冷徹な眼差しは、底知れぬ「静」の恐ろしさを感じさせる。
対するトラのターゲットを追い詰める獣のような執念と、どこか自暴自棄な危うさが宿った鋭い眼差しは、カモの放つ静かな恐怖と共鳴し、観る者の胸をざわつかせる剥き出しの緊張感を漂わせる。顔に痛々しい傷跡が残る2人の圧倒的な存在感と「外道の歌」ならではのダークな色調が共鳴し、強烈なインパクトを放つ“バディビジュアル”となっている。
SEASON2に向けて特報映像も解禁。“観る人自身が拷問対象者”の視点となり、復讐屋による逃げ場の無い絶望感を疑似体験できる映像となっている。
ぼやけた視界の先からゆっくりとやってくる2人の男。サングラスの奥に底知れぬ恐ろしい雰囲気を醸し出すカモ（窪塚）と、獲物を射抜くような鋭利な眼光を放つトラ（亀梨）だ。「待たせたねえ」。カモが腹の底に響くような声で静かに告げ、こちらに向かってゆっくりと手を伸ばす。その瞬間、画面越しに伝わってくるのは、息を呑むほどにヒリついた空気が放つ鮮烈な緊張感だ。
最後に視界が強引に遮断されてしまい、これから始まる凄惨な「何か」を予感させ、観る者を深い絶望と興奮へと突き落とす。重く、深く、そして圧倒的なカリスマ性を帯びたダークな世界観。名実ともに社会現象を巻き起こした「外道の歌」の新たな物語が、さらなるスケールアップを遂げて幕を開けることを期待させる。（modelpress編集部）
◆「外道の歌 SEASON2」2026年4月配信スタート
◆「外道の歌 SEASON2」特報も解禁
