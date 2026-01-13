µ®ÅçÌÀÆü¹á¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õ¿§ÇòÁÇÈ©µ±¤¯¹õ¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö²ÚÔú¤ÇÆ´¤ì¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡Û¥â¥Ç¥ë¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡ÖÈþÈ©¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×µ¤ÉÊÉº¤¦¹õ¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ
µ®Åç¤Ï¡ÖJAPAN eSPORTS AWARDS 2025 º£Ç¯¤âMC¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È1·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÁÇÈ©¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇåºÎï¡×¡Ö²ÚÔú¤ÇÆ´¤ì¡×¡ÖÈþÈ©¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡µ®ÅçÌÀÆü¹á¡¢¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¢¡µ®ÅçÌÀÆü¹á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
