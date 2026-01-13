【台風のたまご＝熱帯低気圧】あすにも発生へ

気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。もし1月に台風が発生した場合、2019年以来7年ぶりになります。

14日（水）～24日（土）、を画像で掲載しています。

【台風1号】発生の早い記録

過去の記録を調べてみると、1月1日の元日に「台風1号」が発生していた年もありました。今の時季の発生なら、かなり早く思えますが、早い記録の10位以内にも入らないようです。

気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」

気象庁の予想天気図では、フィリピンの東側で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

雨風シミュレーション14日（水）～24日（土）

気象庁が発生を予想している「熱帯低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が、フィリピンの南東に現れます。フィリピンまで北上して、その後不明瞭になりますが、次の「反時計回りの渦」が、フィリピンの南東の海上に現れます。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください

全国の週間予報（１４日（水）～２０日（火））

全国各地の１月２０日（火）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。日曜日頃から低めの気温が予想されているため体調を崩さないように注意しましょう。次の土曜日曜に「大学入学共通テスト」を控える受験生のみなさんは特に注意しましょう。

