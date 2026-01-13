１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、冒頭で同局ＯＢでフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さん（享年８１）が１日に肺がんのため死去していたことを報じた。

「ぴったしカン・カン」、「ザ・ベストテン」などの名場面の映像を見届けた出水麻衣アナウンサーは「ＴＢＳの大先輩です」と話すと、久米さんがＴＢＳラジオでパーソナリティーを務めた番組「久米宏、ラジオなんですけど」について「私が担当する番組の後から放送される時間帯ということで、毎週、数分間ですけど、やりとりをさせていただいてました」と振り返った。

その上で「『久米さ〜ん』って呼びかけても『こんにちは』なんて（会話が）始まらないんですね。久米さんの場合ですと、急に漫談が始まったりですとか、小話が始まったり、本当に粋な“カブキ”を見せて下さる方で。しゃべり手としても放送人としても１秒たりとも無駄にしない。聞いてる方、見てる方を楽しませたいという心意気を本当に切に感じる方でした」と話していた。