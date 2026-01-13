１２日、東北虎林園の放し飼いエリアで撮影したアムールトラ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

【新華社ハルビン1月13日】中国黒竜江省ハルビン市で降雪が観測された12日、市内の東北虎（アムールトラ）林園では飼育されているトラが雪の上を歩き回ったり、寝そべったりする姿が見られた。

１２日、東北虎林園の放し飼いエリアで寝そべるアムールトラ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１２日、東北虎林園の放し飼いエリアを歩くアムールトラ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１２日、東北虎林園の放し飼いエリアであくびをするアムールトラ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

