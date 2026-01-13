一年中参考にしたい！じゃがいも2個で作れる「4人分副菜」
じゃがいもが家計のピンチを救う!?
新しい年を迎えても家計の苦しさは変わらず…。むしろ年末年始の出費で、いっそう引き締めが必要になっているという家庭も多いのではないでしょうか。そこで今回は、じゃがいも2個で４人分を作れる副菜レシピをご紹介。年始のピンチの時期はもちろん、節約したいときに役立つレシピばかりです！
はちみつ＆ケチャップの相性は抜群
ホクホクでおいしいオムレツ
切って炒めるだけの簡単きんぴら
お酒のおつまみにもおすすめ
2個とは思えないボリューム感
じゃがいもを2個しか使っていないとは思えないボリューム感で、おなかも大満足。定番のフライドポテトも味つけを変えるだけでいつもと違う一品になり、卵と合わせてオムレツにすればホクホクじゃがいもの食感が楽しい一品が完成します。
また、食卓に和の味をとり入れたいときは、きんぴらがおすすめ。最後にご紹介したパリパリ揚げはご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりです。
節約＝おかずを1品減らすという発想はやめて、このようにいつもの食材に工夫しながら家計のピンチを乗り越えましょう。
