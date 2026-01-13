TDL『ミニー×パルパル』スタート！ ミニーの世界に染まる特別な48日間 シンデレラ城のプロジェクションマッピングも
東京ディズニーランド（TDL）で、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾となる『ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”』が、14日から3月2日まで開催される。「“仲間（Pal）”と“みんなで盛り上がるパーティー」をテーマに、ミニーマウスが思い描いたポップでキュートな世界が、パーク全体に広がる。
【写真多数】ピンクに染まった世界観がキュート！TDL『ミニー＠ファンダーランド』の模様
エンターテイメントプログラムとして『ミニー＠ファンダーランド』をパレードルートおよびキャッスル・フォアコートで上演。ミニーマウスを主役に、仲間たちとともに明るくにぎやかな世界観を描き出す内容で、イベントの象徴的なプログラムとなる。
ハートの装飾やポップなドット柄で彩られた、とびきりキュートな衣装を身にまとったミニーとディズニーの仲間たちが登場。カラフルで統一感のあるデザインは、ミニーが思い描いた夢の世界を表現しており、視覚的にも楽しめる演出が随所に盛り込まれている。
ミニーと仲間たちは、大きなリボンで飾られたフロートに乗ってパレードルートを進み、音楽に合わせてダンスやパフォーマンスを披露する。フロートや衣装に施されたハートやリボンのモチーフが、かわいらしさを一層引き立て、会場全体をファンタジックな空気で包み込む。
また、本イベントで新たに実施する「ファンダーナイト」では、ポップな音楽にのせてシンデレラ城にプロジェクションマッピングでリボンやハートなどミニーらしいモチーフが映し出されるほか、シンデレラ城前のプラザにあるランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になるなど、辺りをピンク色に照らすデコレーションで夜もミニーの世界に染まることができる。
昼はエンターテイメントプログラムで盛り上がり、夜は幻想的な演出に包まれる本イベント。ミニーの夢が詰まった世界で、朝から夜までパークを遊び尽くせる特別な期間となりそうだ。
そのほかTDLでは、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」にマーべル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施中。あわせてスペシャルグッズも販売している。
