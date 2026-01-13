¡Ú ¥¢¥¤¥Þ¥¹À¼Í¥¡¦²¼ÅÄËãÈþ ¡Û ¡ÖÊÑ·ÁÀ³Ü´ØÀá¾É(³Ü´ØÀá¾É¥¹¥Æ¡¼¥¸¸)¤È¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅ(Òû¹çÄ´À°)¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»ÉÔÎÉ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÔÄê½¥ÁÊ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ÖTHE IDOLM@STER¡×¤ÎÁÐ³¤°¡ÈþÌò¡¦¿¿ÈþÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢À¼Í¥¡¦²¼ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤¬ºòÇ¯½©¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÑ·ÁÀ³Ü´ØÀá¾É¤È¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºòÇ¯½©¤«¤é¡¢ÊÑ·ÁÀ³Ü´ØÀá¾É(³Ü´ØÀá¾É¥¹¥Æ¡¼¥¸¸)¤È¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅ(Òû¹çÄ´À°)¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÀÎ¤«¤é¡¢Ãý¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ä²Î¤¤¤Å¤é¤µ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ª°å¼ÔÍÍ¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀèÆü¡¢²¾»õºîÀ®Á°¤Î·¿¼è¤ê¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê»êµÞ²¾»õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²¾»õ¤Î¹¹¤Ë²¾»õ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖµÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î¤¿¤áÀµ¼°¤Ê²¾»õ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èºî¤ê¤¬¹Ó¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¼¤Î»õ6ËÜÊ¬¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£½µËö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¨¡¼¤È¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡ª¡ª¤È¡¢µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»ÉÔÎÉ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÔÄê½¥ÁÊ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÄ´¤òÊú¤¨¡¢ÂÁß¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤È³Ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Ç¯·î¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔÄ´¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Ü¤Î¤º¤ì¤äÉÔÀµÒû¹ç¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤ª°å¼ÔÍÍ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤½¤ÎÊý¤ÎÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡²¼ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§01·î30Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä»¼è¸©
Êý¸À¡§Ä»¼èÊÛ
·ÝÎò¡§ÆüËÜ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±éµ»¸¦µæ½ê
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¤â¤Î¤Þ¤Í¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÂØ¤¨²Î¡¢ºî»ì
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
