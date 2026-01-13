中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が12日、自身のインスタグラムを更新。産休入りを報告した。

「産休前最後の『キャッチ！』でした」と産休前最後のレギュラー番組への出演を報告。「私事で大変恐縮ですが、、、『キャッチ！』の最後でも貴重な時間を頂戴してお伝えさせていただいた通り 明日から産休に入ります」と産休入りを明かした。

「沢山の支えのおかげで、ここまで無事に妊娠期間を過ごせました。感謝の気持ちでいっぱいです。母子共に健康に…初出産を終えられるよう、残りのマタニティライフを穏やかに過ごそうと思います」と記した。

「入社してから8年、大好きな仕事に邁進できたのは中京テレビの仲間たち、そして何よりも応援してくださる皆さんがいてくださったからです」とつづった。

「一旦仕事はお休みに入りますが、『#オドぜひ』のアシスタントとしての放送はもう少し続きます ぜひご覧いただけますと幸いです！色んな経験経て、パワーアップして復帰したいと思いますので、皆様引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。

阿部アナは同局「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」でアシスタントを担当。22年4月に結婚。23年1月、同番組内で夫がJ3讃岐のMF森勇人（当時は水戸）であることを公表。

昨年12月に第1子妊娠を発表。「このたび新しい命を授かりました」と公表。ふっくらとしたお腹を抱えほほえんだ自身の写真とともに「現在妊娠7ヶ月に入り、母子ともに元気に過ごしております」と伝えた。