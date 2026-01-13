連休明け１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７３５円２４銭（１・６５％）高の４万５３８２円１０銭となり、最高値を更新した。

２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち７割超にあたる２５３銘柄が値上がりした。

高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報道されたことを受け、衆院選で与党が議席数を伸ばし、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの観測から買い注文が広がった。半導体関連株が上昇したほか、外国為替市場で円安・ドル高が進行したことから自動車や機械などの輸出関連株の上昇も目立った。

個別銘柄の上昇率は、半導体検査装置のレーザーテックが８・８９％と最大で、アドバンテスト（８・５４％）、川崎重工業（８・４９％）と続いた。

下落率は、ニトリホールディングス（４・７３％）、神戸物産（４・５４％）、コスモス薬品（３・７９％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１６０９円２７銭（３・１０％）高の５万３５４９円１６銭だった。２営業日連続で上昇し、最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は８４・７８ポイント（２・４１％）高い３５９８・８９となり、最高値を更新した。