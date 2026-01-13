元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。宣言していた「運命の日」にまさかの発表をした。

三崎氏は8日、新年初のXを更新し「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」と“意味深”なポスト。12日には「たとえこの身が滅びても構わない、全てを捧げよう。この社会を変えるために。明日は運命の日」とつづっていた。

そして13日になると、自身がCEOを務める電力事業サービス会社「でんき0株式会社」の設立を報告。公式サイトでは「日本のでんきを0円にする。」と掲げ「蓄電池と太陽光発電を活用して 電気代の負担を減らすことを 目指す企業です」と説明している。

またPR動画も発表し「1:自宅で電気をつくり、買わない暮らしへ 2:余った電気を、国より高く20年間買い取り 3:国の買い取り負担を少なくすることで、電気代の“上乗せ”を抑える 4:結果として、電気代に悩まない未来へ」と語っていた。

ユーザーからは「そうきたか」「予想外だった」「出馬じゃなくて電気代0円だったか」「今より少しでも高く買い取ってもらえると助かります」「本当ならすごいけど、こんなことできるのかな…？」「マンション民の俺らにはほぼ無理ゲーな気がする」といったコメントが寄せられていた。