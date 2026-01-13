ウエストランド・井口浩之が“公開処刑”!? 思わぬ暴露に「話が違うじゃねぇか！」と大焦り

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

1月12日（月）に放送された同番組では「テレビの裏方の本音〜芸人ってすげぇ！と思った瞬間〜」と題し、テレビスタッフだからこそ知る芸人の普段は見せない姿が明かされた。

数々の“すげぇ！と思った話”が語られるなか、井口だけは違う意味で“すげぇ！と思った話”を暴露され…。

【映像】ウエストランド井口、キレる「ふざけやがって！」

テレビの制作スタッフに聞いた、“一緒に仕事をして目撃した芸人のすごいと思った瞬間”を紹介した今回。

爆笑問題・太田光やダイアン・津田篤宏のエピソードが明かされるなか、あるテレビマンから井口に関する話も飛び出した。

ウエストランドの2人と、母校で学生時代の恩師に会うというロケをしたときのこと。2人には知らせずドッキリで恩師が登場すると、井口は「え!?」と驚くリアクションを取り「覚えてます」と感動した様子を見せた。一方、河本太は「まったく覚えてない」といい、笑いが起こってロケは終了したという。

その後2人は車で次のロケ場所へ移動したが、そのときピンマイクが生きていたそう。聞こえてきたのは「あれ誰？」という井口の声だった。

河本は「なんとなく覚えてるよ」と言っていたものの、井口は「全然覚えてないかも」と話していたそう。このスタッフは「あれだけ“覚えてますよ感”を出せるのはすごいと思った」と明かした。

これには井口も「おい待ってくれよ」と苦笑。ここまで紹介されてきた“すごいと思った瞬間”とは異なる“暴露話”に「おい！違うじゃねぇか！テイストが全然」と噛みついた。

久保田は「急に公開処刑みたいに」と大笑い。井口は「ふざけやがって！やりやがったな！」とバツが悪そうだった。