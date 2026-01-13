【小僧寿し】まぐろばかり10貫で745円はうれしい！4日間限定の「たっぷり握りフェア」がお得《16日まで》
持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日から16日までの4日間限定で「たっぷり握りフェア」を開催しています。
ボリューム満点！人気ネタをお得に堪能
「たっぷり握りフェア」は、好きなネタをたっぷり楽しめる、小僧寿しの人気企画です。
全6種類のラインアップで、価格は各種10貫入りで745円。
・まぐろたっぷり
不動の人気No.1ネタ「まぐろ」がたっぷり！今回のフェアのイチオシ商品です。
・サーモンたっぷり
ほどよい脂のりがたまらない「サーモン」を味わいたいならコレ。
・えびたっぷり
世代問わず愛される「えび」が詰まった盛り合わせです。
・えんがわたっぷり
コリコリ食感がクセになる「えんがわ」が主役のセットです。
・いかたっぷり
さっぱりとおいしい「いか」を心ゆくまで堪能したい人におすすめ。
・穴子たっぷり
甘めのタレが食欲をそそる「穴子」が楽しめるセットです。
各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。
一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。
なお、実施店舗は、公式サイトから確認可能です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部