【小僧寿し】まぐろばかり10貫で745円はうれしい！4日間限定の「たっぷり握りフェア」がお得《16日まで》

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日から16日までの4日間限定で「たっぷり握りフェア」を開催しています。

ボリューム満点！人気ネタをお得に堪能

「たっぷり握りフェア」は、好きなネタをたっぷり楽しめる、小僧寿しの人気企画です。

全6種類のラインアップで、価格は各種10貫入りで745円。

・まぐろたっぷり

不動の人気No.1ネタ「まぐろ」がたっぷり！今回のフェアのイチオシ商品です。

・サーモンたっぷり

ほどよい脂のりがたまらない「サーモン」を味わいたいならコレ。

・えびたっぷり

世代問わず愛される「えび」が詰まった盛り合わせです。

・えんがわたっぷり

コリコリ食感がクセになる「えんがわ」が主役のセットです。

・いかたっぷり

さっぱりとおいしい「いか」を心ゆくまで堪能したい人におすすめ。

・穴子たっぷり

甘めのタレが食欲をそそる「穴子」が楽しめるセットです。

各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。

なお、実施店舗は、公式サイトから確認可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部