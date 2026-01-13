大館市の冬まつりをPRしようと、実行委員会が鈴木知事の元を訪れ、「比内地鶏」と「からみ飴」、自慢の一品を紹介しました。



鈴木知事のもとを訪れたのは比内地鶏のキャラクター「まねきどり」と大館アメッコ市の時に山から下りてくるいう「白ひげ大神」などの一行です。



今月末と来月に開かれる2つのまつりに足を運んでもらおうと招待状を持ち寄りました。



今年で42回目となる「比内とりの市」は比内地鶏を丸ごと焼き上げる名物の千羽焼をはじめ、本場のきりたんぽ鍋など地鶏を使ったさまざまな料理が堪能できます。





また、「大館アメッコ市」は400年以上前から続くとされる伝統行事で、この日にアメを食べると風邪をひかないといわれています。色とりどりのアメを買い求めに毎年大勢の観光客が訪れます。13日はそれぞれ自慢の一品も持ち寄り鈴木知事に試食してもらいました。鈴木知事 とりを食べて「噛めば噛むほど味が染み出てくる、いい出来ですね」大館市観光協会 山城久和会長「昔からの作り方で作った水あめ、からみ飴ですね」鈴木知事「こういうのは好きなんですよね～（食べる）…おいしい、オーガニックっていう感じですね」今年、大館アメッコ市では約30年ぶりに店頭でアメの加工を披露する細工飴の販売が行われるということです。鈴木知事は「どちらも秋田を代表する冬のまつり。盛大で安全な開催を祈っています」と激励しました。とりの市実行委員会 小倉隆朗実行委員長「おいしい食べ物をたくさんつまんでいただきながら、地元ならではの遊び、そして神様の比内地鶏（感謝祭）のほうに参拝などしていただいて、私たちの取り組みを少しでも感じていただければうれしいです」大館市観光協会 山城久和会長「派手なお祭りではないんですけれども、大館の地元の空気、土の香りがするお祭りですので、ふるさとの良さを懐かしむような感じで楽しんでいただければ、アメッコ市の雰囲気を十分楽しんでもらえるんじゃないかと考えていますので」比内とりの市は今月24日と25日に、大館アメッコ市は来月14日と15日に大館市で開かれます。