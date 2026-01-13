【50thイニング/51stイニング/52ndイニング】 1月9日 公開

小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「50thイニング 水着選び / 51stイニング おねえちゃん / 52ndイニング 快音」をサンデーうぇぶりにて1月9日に公開した。

本作は、「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による、野球部マネージャー3人娘たちのなにげない日常を綴ったほのぼのマンガ。今回は3人でショッピングへ出かけ、それぞれのやりたいことに付きあう。渚の水着選びや姫宮のマンガ購入を終えた後、一ノ瀬はバッティングセンターに行きたいようだが……。

現在、サンデーうぇぶりでは「8thイニング ランニング / 9thイニング 壁に耳アリ / 10thイニング 忘れ物」をはじめ、一部エピソードが無料公開中となる。

【最新話】

「50thイニング 水着選び / 51stイニング おねえちゃん / 52ndイニング 快音」のページ

【無料】

「8thイニング/9thイニング/10thイニング」のページ

「5thイニング/6thイニング/7thイニング」のページ

「1stイニング/2ndイニング/3rdイニング/4thイニング」のページ

(C)山本祟一朗／小学館