小正月の伝統行事横手のかまくらは、今年から開催日が2月の第2金曜日と土曜日に変わります。



本番まで1か月となり、13日から職人によるかまくらづくりが始まりました。



かまくらづくりの開始に合わせけさ、かまくら職人が打ち合わせなどに利用する詰所の開所式が行われました。



横手市観光協会 髙橋淳会長

「男鹿の柴灯まつり湯沢の犬っこまつりと秋田県内を回遊してくれるお客様もどんどん増えると思いますので」「ぜひ今年もきれいなかまくらづくりにご協力よろしくお願いいたします」





今年は新人3人を含む30代から80代までの19人の職人が、かまくらづくりを担います。職人掛け声「今年も立派なかまくらを作るぞーえいえいおーーー！開所式のあと職人たちは早速、メイン会場のひとつ、横手公園で作業を始めました。かまくらは大きいもので直径4メートル、高さ3メートルほどで1基をつくるために約20トンから30トンの雪が使われます。職人たちは、重機で積まれた雪を足で踏み固めながらスコップで手際よく形を整えていました。今年は横手市内各所に約60基のかまくらがつくられます。かまくら職人（新人）「体力がだいぶ使うので慣れるまで大変です」かまくら職人「安全第一でみなさんに楽しんでいただけるように今年も頑張ります」かまくら職人 北嶋勝雄親方「横手のかまくらをPRしながらげきを飛ばしながら」「高市首相みたいに働いて働いて働きますっていうように職人さんたちにしてもらいたいと思っております」かまくらは毎年2月15日と16日に開催されてきましたが、誘客の促進と地元の人たちが参加しやすい環境づくりを目指し、今年から2月の第2金曜日と土曜日に変わります。来月13日と14日の2日間で横手市役所前と横手公園など4か所がメイン会場です。