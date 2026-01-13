今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円台への円安進行があるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円３０～１５９円４０銭。



高市早苗首相が月内にも衆院を解散する観測が浮上するなか、財政悪化懸念が浮上。一時、１５８円９０銭台と昨年７月中旬以来、１年半ぶりのドル高・円安水準をつけた。欧米市場で一段の円安進行があるかが市場の関心を集めているが、今晩は米１２月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。前年同月比では１１月と同じ２．７％上昇、コア指数では１１月の２．６％上昇に対して２．７％上昇が予想されており、その結果に対する市場の反応が注目されている。









出所：MINKABU PRESS