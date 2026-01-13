豪快ミドル弾後に痛恨ミスのソボスライ「チームに申し訳ない。僕のイージーミスで試合を難しくした」
リヴァプールは12日、FAカップ3回戦でバーンズリーを4−1で破った。試合後、リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが自らのミスを謝罪するとともに、試合を振り返った。
リーグ1（3部）に身を置くバーンズリーとのゲームは、序盤の9分にソボスライの目の覚めるようなミドルシュートで均衡を破ると、36分には右サイドからカットインしたオランダ代表DFジェレミー・フリンポンが左足で強烈な一撃を突き刺す。しかしながら、前半終盤の40分には、自陣ペナルティエリア内で足裏を使って相手をかわそうとしたソボスライにミスが発生。このボールをイングランド人MFアダム・フィリップスに奪われ、1点を返されると、後半に入っても1点差の時間が長く続いた。
最終的にはドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツとフランス代表FWウーゴ・エキティケのゴールで、リヴァプールが4−1と大勝したが、自らのミスで苦しい試合展開となったことを受けて、ソボスライは「チームに対して申し訳なく思っている。僕のイージーミスで、試合を難しくしてしまった」と謝罪した。
一方で、「勝利したことで前へ進み、次のラウンドへ進出できる」とソボスライ。「この試合ではFAカップを本気で獲りに行く姿勢を示したかった。今日はチーム全体が必要だと、全員の力が必要なんだと証明できた」と、チーム全員の力を集結させて掴み取った勝利を誇った。
なお、終盤には今季の新加入選手であるヴィルツとエキティケにゴールが生まれた。期待を背負って“レッズ”のユニフォームに袖を通したが故に、前半戦では批判を受けることもあった両選手について、ソボスライは「お互いのことをよく知るには、まだまだ時間が必要だと感じる。ただし、新しいメンバーはみんなうまく馴染んでいるよ。今日もフローとウーゴにゴールが生まれて嬉しく思う」とコメント。「ファンのためにも重要な勝利だった。共に前へ進んでいこう」とメッセージを残した。
