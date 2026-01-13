今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第72回（2026年1月13日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「なにヘブンさん挟まってますよって」

ヘブン（トミー・バストウ）と隣同士で寝るはじめての夜。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）はひとりで予行演習。

「おやすみなさいヘブン」と呼び捨てにしてみるがやっぱりためらわれ「ヘブンさん」。

「ひじが当たっちょります」

「ヘブンさん挟まってますよ」

「無理―」「なにヘブンさん挟まってますよって」

完全に令和な言葉遣いで、ひとり芝居のトキ。ほんと、なに「挟まってる」って。

そこにヘブンがぬっと顔を出す。

「日本滞在記」があと2、3日で書き終わるので、まだ寝られないと言うヘブンに、「あまり遅くなりませんよう頑張ってごしなさい」としおらしいトキ。

何かを求める手つきをするヘブン。名前を呼んでほしいという意味と解釈したトキは「ヘブン先生」と言ってしまう。

「先生ない」「あなたの夫ヘブン」とヘブンはやや不服そうだが、今日のところは諦めて、やさしく「おやすみ」と言って仕事部屋に戻る。

ちょっとしっとりした空気になったかと思うやいなや、「言えん〜」とひとしきりはしゃぐトキ。初婚ではないながら、やっぱり、新たな相手にはときめきや恥じらいがあるものなのだ。いつだってときめいていたい。

と、ここで主題歌。明けて、翌朝。

家族の暮らし、第1日目。

ヘブンは松野家のモーニングルーティーン・朝日と出雲大社に祈る。

しあわせいっぱいの朝。

フミ（池脇千鶴）とトキが腕によりをかけて品数いっぱいの朝食を作る。

ヘブンはトキが料理できることに「サプライズ」。「まあ、一応は」と応えるトキ。視聴者はたぶんここで、女中といいながらほんとに料理してなかったのか！ と驚いたに違いない。

