「彼のおかげで守れるようになった」久保建英が感謝した敵将との対戦で“完全復活”！ソシエダ番記者は絶賛「タケがついに帰ってきた」「これ以上の朗報があるか」【現地発】

「彼のおかげで守れるようになった」久保建英が感謝した敵将との対戦で“完全復活”！ソシエダ番記者は絶賛「タケがついに帰ってきた」「これ以上の朗報があるか」【現地発】