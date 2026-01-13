レイニ、1stアルバム『Act.0』に込めた想いを熱弁「ここからが自分のスタートだ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「アルバム『Act.0』収録曲は、どんな歌を歌うか定まってないところから、いろんなジャンルを自分の歌、自分の色で歌っていった。ここからなにか光るものが見つかったらいいな」（レイニ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。1月は俳優であり、シンガーソングライターのレイニが担当MCとして登場。

1月13日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、1月21日にリリースされる1stアルバム『Act.0』に収録される「ナイトサーカス」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、1月21日にリリースされる、僕の1stアルバム『Act.0』に収録されている『ナイトサーカス』です」とレイニが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「ナイトサーカス」について、「この曲はJazzin’ park（ジャジン・パーク）のおふたりを制作に迎えた、90年代クラブジャズ・フレイバー溢れるミディアムナンバーです」という楽曲解説に続けて「MVは“サーカスの世界観”をモチーフに作られています」とMVを紹介。

さらに「この曲のレコーディングは本当に大変でした。僕の普段のキーより、ちょっと上のところで歌っていて。ライブでもすごく必死になって歌っている曲なんですけれども、とても良い曲になったと思うので、ぜひ聴いてみて下さい」と歌唱について語ったレイニ。

アルバムに関しては、「この曲も収録される1stアルバム『Act.0』ですが。“ACT.0” というのは僕がつけたタイトルで、『ここからが自分のスタートだ』と。そして、この先もずっとゼロからどんどん数字が増えていって、ようやく僕が完成していく。そんな始まりのアルバムになっているという気持ちを込めて付けたタイトルになってます」とタイトルに込めた想いを熱弁。

「（アルバム収録曲に関して）自分がまだどんな歌を歌うかというのも定まっていないところからの始まりだったので、いろんなジャンルを自分の歌で、自分の色で歌っていきました。ここからなにか光るものが見つかったらいいな、という気持ちを込めています」とアルバム製作秘話を語った。

1月24日（土）には、東京・渋谷のSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて『レイニ 1stアルバム『Act.0』スペシャルライブイベント』を開催するレイニ。「この日は僕のデビュー後、初めてのワンマンライブになるので、気合いを入れてやっていきたいと思います。よかったらぜひ足を運んでみてください、一緒に楽しみましょう」とリスナーに呼びかけた。

レイニの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

1月13日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.1.21 ON SALE

ALBUM『Act.0』

■関連リンク

レイニ OFFICIAL SITE

https://tristone.co.jp/actors/reini/