À±Ìî¸»¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¤è¤êÊ¡²¬¸ø±é¤Èºë¶Ì¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®·èÄê

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÀ±Ìî¸»¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¡ØÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡Ù¤è¤ê¡¢2·î21Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡¢2·î27Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦PRESS ROOM¤Ë¤è¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Éû²»À¼¤ÎÎ¹¡á¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー
ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÏÀ±Ìî¸»¤È¡¢À±Ìî¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë±ÇÁüºî²È¤Î»³´ßÀ»ÂÀ¤¬¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¥Ûー¥ë²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤ë¡¢Éû²»À¼¤ÎÎ¹¡á¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¡£À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£²áµî20Ç¯¤Ë¤âµÚ¤ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»³´ß¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿À±Ìî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡Ê¡©¡Ë¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤¢¤ê¡¢Î¹Àè¤Î¥íー¥«¥ë¤ÊÏÃÂê¤¢¤ê¤È¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
º£²ó¡¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î13Æü18»þ¤è¤ê¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£Î¾¸ø±é¶¦¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤âÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓÀ¸ÇÛ¿®¡¢¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À±Ìî¸»¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
À±Ìî¸» OFFICIAL SITE
https://www.hoshinogen.com/