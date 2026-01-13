光ビジネスフォーム <3948> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(18:00)に業績修正を発表。25年12月期の経常利益(非連結)を従来予想の1億5000万円→2億5100万円(前の期は2億2100万円)に67.3％上方修正し、一転して13.6％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益も従来予想の5900万円→1億6000万円(前年同期は1億4800万円)に2.7倍増額し、一転して8.1％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第4四半期における売上原価率が想定していたよりも改善されたこと、また旧高尾工場の新生産拠点への修繕・改修工事に関し、販管費として処理する予定であった内装解体費用が、監査法人との協議のうえ特別損失として処理することへ変更したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益の予想値を上方修正することとしました。

