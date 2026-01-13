「日経225ミニ」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万7463枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7463枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17463( 11463)
ソシエテジェネラル証券 8892( 8392)
バークレイズ証券 5145( 5075)
SBI証券 3859( 1443)
楽天証券 2152( 1068)
松井証券 546( 546)
三菱UFJeスマート 606( 394)
マネックス証券 367( 367)
フィリップ証券 215( 215)
日産証券 240( 170)
インタラクティブ証券 121( 121)
ドイツ証券 113( 113)
JPモルガン証券 3062( 62)
岩井コスモ証券 34( 34)
ゴールドマン証券 8( 8)
立花証券 1( 1)
シティグループ証券 2500( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 224988( 224686)
ソシエテジェネラル証券 133157( 133157)
バークレイズ証券 69884( 69599)
SBI証券 83000( 38360)
サスケハナ・ホンコン 29542( 29542)
松井証券 29135( 29135)
楽天証券 38022( 20158)
日産証券 15756( 15653)
BNPパリバ証券 11718( 11718)
モルガンMUFG証券 8569( 8522)
JPモルガン証券 7546( 7546)
三菱UFJeスマート 12640( 6844)
みずほ証券 6799( 6786)
ビーオブエー証券 5857( 5857)
ゴールドマン証券 4215( 4139)
マネックス証券 4075( 4075)
野村証券 3930( 3930)
広田証券 2800( 2800)
インタラクティブ証券 2565( 2565)
フィリップ証券 1910( 1910)
大和証券 250( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248( 248)
ソシエテジェネラル証券 123( 123)
フィリップ証券 115( 115)
マネックス証券 18( 18)
楽天証券 17( 17)
SBI証券 20( 12)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 14( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
ドイツ証券 4( 4)
日産証券 1( 0)
バークレイズ証券 1( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース