「TOPIX先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万1693枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1693枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21693( 21693)
ソシエテジェネラル証券 17196( 17196)
バークレイズ証券 12145( 12145)
ゴールドマン証券 7597( 7319)
ビーオブエー証券 2930( 2930)
JPモルガン証券 2310( 2124)
サスケハナ・ホンコン 1522( 1522)
UBS証券 1183( 1177)
BNPパリバ証券 1099( 1036)
モルガンMUFG証券 2417( 891)
ドイツ証券 814( 814)
日産証券 683( 683)
SBI証券 344( 272)
松井証券 248( 248)
インタラクティブ証券 232( 232)
シティグループ証券 2253( 190)
三菱UFJeスマート 203( 181)
野村証券 105( 105)
山和証券 54( 54)
岩井コスモ証券 50( 50)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 13( 13)
フィリップ証券 10( 10)
SBI証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
