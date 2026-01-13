「日経225先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万1246枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1246枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21246( 20206)
ソシエテジェネラル証券 17089( 15949)
バークレイズ証券 7182( 7182)
JPモルガン証券 3257( 3226)
SBI証券 4060( 2267)
サスケハナ・ホンコン 1955( 1955)
楽天証券 2861( 1849)
松井証券 1584( 1584)
モルガンMUFG証券 2407( 1467)
UBS証券 1275( 1255)
ゴールドマン証券 1475( 1177)
日産証券 1119( 1119)
ビーオブエー証券 1051( 1051)
三菱UFJeスマート 875( 699)
インタラクティブ証券 483( 483)
フィリップ証券 478( 478)
野村証券 431( 431)
BNPパリバ証券 382( 382)
マネックス証券 323( 323)
HSBC証券 246( 246)
みずほ証券 1142( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
ソシエテジェネラル証券 153( 153)
日産証券 70( 70)
楽天証券 79( 45)
SBI証券 64( 42)
松井証券 35( 35)
ドイツ証券 25( 25)
バークレイズ証券 24( 24)
フィリップ証券 20( 20)
マネックス証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 10( 8)
光世証券 7( 7)
ゴールドマン証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
